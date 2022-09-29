تربية رياضية بنين بالإسكندرية تنظم معسكرا تعريفيا للطلاب

الإسكندرية أسماء على بدر

تنظم كلية التربية الرياضية بنين بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور محمد بلال عميد الكلية، معسكر تعريفي لمدة 3 ايام متتالية بدءا من يوم السبت الموافق 1أكتوبر وحتى الاثنين 3 اكتوبر ، سيشمل المعسكر لقاء مع إدارة الكلية والتعرف على الحياة الجامعية من أنشطة رعاية الشباب والأنشطة المختلفة الجوالة والأسر والقادة الاجتماعيين.



وقال بيان اليوم ان المعسكر سيشمل لقاء مع مسئولي مكتب الإرشاد الأكاديمي والدعم الطلابي لتفهم لائحة الساعات المعتمدة وتفاصيل التسجيل للمقررات ، بالإضافة إلي لقاء مع مجموعة من شباب الخريجين للتعرف على المسارات المهنية وفرص العمل المتاحة ، بالاضافة الي التعرف على القيم الحاكمة داخل الكلية.



ويشمل لقاء مع أولياء الأمور للحضور في لقاء مع عميد الكلية للرد على اي استفسارات تخص الدراسة بالكلية.









