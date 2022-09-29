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بدء تسكين المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالأزهر الأحد

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:45 م
بدء تسكين المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالمدن الجامعية بالأزهر الأحد الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الأزهر
كتب لؤى على

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صدق الدكتور سلامة داود القائم بتسيير أعمال رئيس جامعة الازهر، على بدء تسكين المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالمدن الجامعية بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم يوم الأحد القادم الموافق 2 أكتوبر 2022 من خلال هذا الرابط https://azu.edu.eg/azharsr/home/cityresult
 
ويذكر أن جامعة الأزهر قررت إغلاق باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة، غدا الجمعة، حيث كان قد قرر الدكتور سلامة داود، القائم بتسيير اعمال رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التقدم للتنسيق للطلاب المتخلفين عن التقديمات خلال الفترة السابقة، مؤكدًا أن الجامعة تضع مصلحة الطالب نصب أعينها ولا تدخر جهدًا فى التيسير عليهم.

جامعة الازهر

تسكين المدينة الجامعية

المدن الجامعية

الازهر الشريف



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