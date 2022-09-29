وقالت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن "إدارة بايدن ملتزمة تماما بتقديم الدعم الفيدرالي لولاية فلوريدا، التي ضربها إعصار إيان"، داعية المواطنين إلى ضرورة الإجلاء لتجنب الأذى.

من جانبهم، أفاد مسؤول الحماية والإغاثة في ولاية فلوريدا بأنهم يتلقون العديد من الاتصالات من الأشخاص المحاصرين في مناطق غمرتها المياه، مشيرين إلى أن الأجهزة المعنية غير جاهزة بعد للانتشار والبدء في عملية إنقاذ المحاصرين قبل الانتهاء من تقييم الأخطار.

وأضاف أن الإعصار يواصل ضرب جنوب غرب فلوريدا، محول الشوارع إلى أنهار، مشيرًا إلى أن الإعصار تسبب في قطع التيار الكهربائي عن 2.5 مليون شخص على الأقل ويهدد بأضرار كارثية غير مسبوقة.

جدير بالذكر أنه خفضت قوة إعصار إيان إلى عاصفة استوائية بسرعة 14 كم في الساعة .