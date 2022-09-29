بالبيضة والحجر..ضبط دجال ينصب على المواطنين بالقليوبية

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية، في ضبط شخصين بالقليوبية، لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال ممارسة أعمال الدجل والسحر فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (مالك مركز للعلاج "له معلومات جنائية"- كائن بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بإستخدام أساليب الدجل والسحر وبيع بعض الأدوية التى يتم تصنيعها من مواد أولية دون إتخاذ إشتراطات طبية وقيامه بالترويج لنشاطه غير المشروع عبر العديد من المواقع والقنوات الفضائية غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومديرية أمن القليوبية وبمشاركة الجهات المعنية تم إستهداف المركز المشار إليه وضبط المذكور وبصحبته (المدير الإدارى ومسئول البث الرقمى) .. وبالتفتيش فى حضورهما تم ضبط (عدد 1162 عبوة أعشاب وأدوية علاجية وتجميلية "مجهولة المصدر"- عدد 4 هواتف محمولة "خاصة بالتواصل مع العملاء وإدارة القناة على موقع "يوتيوب"- جهاز تابلت "خاص بتنظيم الحجز للمرضى وكذا إدارة صفحة موقع "فيس بوك"- مجموعة من الأختام والأوراق والإستمارات الخاصة بالمركز المشار إليه- مبلغ مالى) وبفحص أجهزة الهاتف المحمول والتابلت تبين إحتوائها على دلائل تُشير إلى نشاطهما غير المشروع.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا بنشاطهما غير المشروع بقصد تحقيق أرباح مادية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.