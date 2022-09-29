انطلاق حملة تنظيف نهر النيل بالمنوفية.. والمواطنون: منحة كبيرة يجب الحفاظ عليها

المنوفية - محمد فتحى

حالة من السعادة والفرحة تسيطر على أهالى محافظة المنوفية، عقب بدء حملة تنظيف نهر النيل على جميع المحافظات المارة بها فروع نهر النيل .

ويقول إبراهيم حواش حريبة من أهالى إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، إن المبادرة ممتازة، للحفاظ على مياه نهر النيل الذى يعد منحة كبيرة لنا من الله بمياه العزبة، التى تعد من أهم الأشياء التى تزين الدولة المصرية .

ويضيف حواش، أن الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تشهد نهوضا فى جميع المجالات ولابد من الحفاظ على مياه نهر النيل، لأنها مصدر مياه الشرب ورى الأراضى الزراعية، وعدم الحفاظ عليها من الملوثات يعد جريمة كبرى لأنه يتسبب في الأمراض للمواطنين، مشيرا إلى أنه لابد من الشروع فى قوانين تحاسب المواطنين الذين يقومون بتلويث مياه نهر النيل لأنه جرم كبير .

ويقول محمد صبحى من أهالى إحدى قرى مركز منوف بمحافظة المنوفية، إن مبادرة تنظيف النيل التى تمت اليوم مبادرة فى غاية الأهمية لحماية مياه النيل من التلوث .

وطالب صبحى المواطنين بالحفاظ على مياه نهر النيل، لأنه منحة كبيرة من الله تزين جمال الوطن الغالى مصر والنهوض به إلى بر الأمان، من عدم إلقاء القمامة فيها والتعدى عليه بكافة الطرق .

وبدأت حملة تنظيف نهر النيل بكلمة من المهندس هانى عازر الضيف الشرفى للحملة بتأكيده على أهمية الحملة ودعمها للنهر النيل باعتباره أصل الحياة، واهتمام الشباب بالبيئة لبقاء نهر النيل خال من التلوثات، والحفاظ على المحاصيل الزراعية، مشددا على بقاء نهر النيل خال من الملوثات والمخلفات لضمان حياة صحية .

وانطلقت الفاعلية بحضور الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، والبيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، وسفارة النرويج، والسفير البريطانى وتولى الهلال الأحمر تقديم بعض الملاحظات حول احتياطات السلامة، بحضور الضيف الفخري للحملة الدكتورهاني عازر، يلى ذلك الخروج من القوارب، ثم الفصل بين المخلفات والوزن، ومجموعة صور مع أكياس النفايات التي تم جمعها، وتسليم المخلفات للشركات إعادة التدوير.

جدير بالذكر، أن هذه الحملة يتم تنفيذها تحت رعاية وزارتي التنمية المحلية والشباب والرياضة، والموارد المائية والري ومؤسسة شباب بتحب مصر وعدد من المنظمات الدولية المعنية، وبمشاركة 16 محافظة ذات واجهة نيلية في فعالياتها من خلال قيام الأجهزة المحلية بهذه المحافظات بنقل المخلفات التي سيتم تجميعها للمدافن الصحية ومواقع تدوير المخلفات الصلبة، والتي تستهدف دخول مصر كرقم قياسي جديد في موسوعة جينيس العالمى.



تنظيف نهر النيل