اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:06 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اليوم.. الحكم على متهم بخطف ابنته والتعدى عليها فى المعادى

الخميس، 29 سبتمبر 2022 06:00 ص
اليوم.. الحكم على متهم بخطف ابنته والتعدى عليها فى المعادى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، اليوم الخميس، حكمها على متهم  بتهمة خطف ابنته الطالبة بالأكاديمية البحرية والاعتداء عليها.
 
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محسن حلمي غراب وهشام مختار مصطفى، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.
 
وأسندت النيابة للمتهم الذي يحمل جنسية أجنبية، تهمة خطف ابنته المجني عليها، وكان ذلك بالقوة والإكراه بأن أغواه طمعه مستغلا سلطانه عليها وضعفها فقام بالذهاب إلى مسكنها، وحال رؤيته لها قام بالتعدي عليها ضربا محدثا إصاباتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي وقام بجذبها عنوة وخطفها إلى مسكنه لإبعادها عن مكان إقامتها ومأمنها.
 
كما جاء في أمر الإحالة، أن المتهم حجز المجني عليها ابنته دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، بأن قام بحبسها داخل إحدى غرف مسكنه وأغلق الأبواب عليها مانعا حرية حركتها وعذبها بالتعذيبات البدنية الموصوفة بالتقرير الطبي.
 
وأكد أمر الإحالة، أن المتهم ضرب المجني عليها فأحدث بها إصابات بساقيها وعيناها والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوما.
 

ضرب

خطف

جنايات القاهره

اخبار الحوادث

محكمة جنايات القاهرة



الموضوعات المتعلقة

النيابة العامة تهيب باللجوء للمؤسسات للإبلاغ عن جرائم الخطف والاعتداء وتؤكد تصديها لها بحزم

الإثنين، 06 يونيو 2022 07:24 م

متى تصل عقوبة جريمة الخطف للإعدام؟.. القانون يجيب

السبت، 30 أبريل 2022 07:00 ص

بعد تكرار جرائم الخطف.. تعرف على العقوبات الرادعة للمتهمين

الخميس، 23 سبتمبر 2021 04:30 ص

عن جرائم الخطف وإثباتها.. علاقة عقوبة المتهم بسن المجنى عليه.. العقوبة 7 سنوات لخطف طفل حديث الولادة.. و10 سنوات للخاطف بغير إكراه.. و20 سنة حال طلب فدية.. والإعدام حال "هتك عرض" المخطوف

الأربعاء، 01 سبتمبر 2021 04:24 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة