السيطرة على حريق نشب بمنزل بالمنشأة جنوب سوهاج دون إصابات

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج من السيطرة على حريق نشب بمنزل مكون من طابق واحد مبنى بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 60 مترا دائرة، مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وامتد لحوش منزل مجاور دون حدوث إصابات .

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من اللواء أحمد فجر نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بمنزل بدائرة مركز المنشأة وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية، وتمت إعمال التبريد وانحصرت التلفيات فى احتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والتبن.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة بنشوب حريق بمنزل دائرة مركز المنشأة، انتقلت قوات إدارة الحماية المدنية وتبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية على مساحة 60 مترا ملك "رفاعي ه م ع" 42 سنة سائق، وامتد لحوش مجاور مبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية ملك "رجب ع م" 63 سنة مزارع، ويقيمان بذات الناحية، وتم الدفع سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وبسؤال المذكورين أفادا بمضمون ما تقدم وأرجعا سبب الحريق إلى تطاير شرر من فرن بلدي بمنزل الأول، وأضافا بعض المنقولات المنزلية وكمية من الغلال والتبن، ونفيا الشبهة الجنائية، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.