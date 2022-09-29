السجن المشدد 6 سنوات لبائع وعامل لحيازتهما 11 طربة حشيش بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إيهاب محمود إسماعيل رئيس المحكمة, وبعضوية كل من المستشار عبد الفتاح محمد العكاوي والمستشار أمام محمد الصيرفي وسكرتير المحكمة السيد البتانوني بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة مالية مائة ألف جنية لكل من " ز.ح.م" و " ا.م.ع" لاتهامهم بالاتجار بالمخدرات.



تعود احداث القضية المقيدة ،برقم 3893 لسنة 2022جنايات قسم شرطة العطارين ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهمين، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بدائرة .



كشفت تحريات ضباط إدارة مكافحة المخدرات، قيام كل من " زج.م" بائع و" إ.م.ع" عامل، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة.

بالانتقال لمكان تواجدهم، تم ضبطهما وبحوزة المتهم الأول كيس بلاستيكي وفض متحوياته، تبين أنه يحوي علي عدد 10 طرب حشيش، وبتفتيشه عثر بحوزته علي مبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني تبين بحوزته عدد طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول.

بمواجهتهما، أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .