وكانت الرئاسة اللبنانية قد أكدت أن رئيس الجمهورية ميشال عون تابع في مكتبه بقصر بعبدا، وقائع الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، والتي انعقدت في مجلس النواب، مبديا ارتياحه لانطلاق مسار العملية الانتخابية في أجواء من الديمقراطية، معتبرا أن هذه الأجواء طالما ميزت النظام اللبناني على مر السنوات، على رغم أن تسلسل الأحداث خلال السنوات الماضية يحتّم إجراء تقييم للأداء السياسي العام في البلاد ، على حد وصفه.