وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن أبو مازن أطلع، من الحضور، على أوضاع المحافظات الفلسطينية، وما يقوم به قادة الأجهزة الأمنية، والمحافظون، لتوفير الأمن والآمان للمواطن الفلسطينى.



وأكد الرئيس الفلسطيني ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة.

وأطلع الرئيس الفلسطيني، الحضور على آخر المستجدات والجهود المبذولة على صعيد الأمم المتحدة لحشد الدعم الدولي لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.