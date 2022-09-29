وأشار الاتحاد - في بيان اليوم - إلى أن الانتخاب جرى خلال مؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولي في بوخارست حيث حصلت بوجدان على أغلبيه 139 صوتا من أصل 172 صوتا .

والرئيسة الجديدة للاتحاد الدولي للاتصالات ستبدأ فترة عملها التي تبلغ أربع سنوات كأمين عام للاتحاد اعتبارا من الأول من يناير القادم، حيث كانت قد أكدت في برنامجها على الحاجة إلى التحول الرقمي لتحقيق الازدهار الاقتصادي ،وخلق فرص العمل وتنمية المهارات والمساواة بين الجنسين والإدماج الاجتماعي والاقتصادي ، وكذلك لبناء اقتصادات دائرية والحد من تأثير المناخ وانقاذ الأرواح .

وأشارت بوجدان إلى أن من بين أولوياتها قيادة الاتحاد الدولي للاتصالات نحو حقبة جديدة من الشراكات العالمية والإقليمية، مؤكدة على أن المنظمة يجب أن تتطور وأن تخرج عن الطرق القديمة .