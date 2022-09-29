وذكرت شركة الطيران الوطنية - في بيان بحسب صحيفة (ديلي فنلندا) المحلية عبر موقعها الإلكتروني - أن تلك الخطوة تأتي إثر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وغلق المجال الجوي من قبل روسيا.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة فين إير توبي مانر، إنه من المقرر أن تبدأ المفاوضات مع الموظفين في 5 أكتوبر المقبل لمناقشة خطط إعادة تنظيم الشركة من خلال تسريح الموظفين وتغيير توصيف الوظائف ، على أن تستغرق المفاوضات 6 أسابيع على الأقل.

وأضاف أنه سيتم مناقشة برنامج الدعم الاجتماعي لأولئك الذين قد يفقدون عملهم في المفاوضات.

وكانت فين إير قد عرضت برنامج دعم اجتماعي للمساعدة في إعادة التوظيف في عام 2020 لأولئك الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوضع الناجم عن الوباء.

يذكر أن الناقل الجوي الوطني لجمهورية فنلندا "فين إير" لديه ما يقرب من 5300 موظف على مستوى العالم.