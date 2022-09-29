وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا ، في تصريحات صحفية اليوم /الخميس/،: " لقد أعلنت الولايات المتحدة على لسان متحدث وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنه لا علاقة لها بالحادث، ولكننا نعرف كيف يمكنهم فعل ذلك".



وأضافت: "على أي حال توجد ضرورة لأن توضح الولايات المتحدة موقفها وأن تعترف"، نافية تورط بلادها في الحوادث التي وقعت في خطي أنابيب الغاز "التيار الشمالي".



وتساءلت زاخاروفا، تعليقا على تصريحات السياسيين الغربيين باتهام بلادها بالوقوف وراء حوادث "التيار الشمالي" لعدم رغبتها بتوريد الغاز إلى أوروبا: "متى كانت لدى روسيا رغبة بالتوقف عن إمداد أوروبا بمصادر الطاقة؟ متى قررنا بأننا لا نريد توريد موارد الطاقة إلى ما يسمى بالشركاء الغربيين؟".



وتابعت: "على الرغم من الحرب الباردة واندلاع الكراهية ضدنا، ورغم ضغوط العقوبات واالحرب الهجينة وكل أنواع الحيل القذرة ضدنا، لم ينطق أحد على أي مستوى بكلمة واحدة عن أننا لن نقوم بتوريد موارد الطاقة للمواطنين الأوروبيين، هذا لم يحدث أبدا"، مؤكدة أن روسيا مصدر موثوق به لموارد الطاقة إلى أوروبا.



وأشارت زاخاروفا إلى أن منطقة حادث "التيار الشمالي" مكتظة بالبنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي "الناتو".

يُذكر أن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، وصف اليوم /الخميس/ تصريحات شبكة "سي إن إن" الأمريكية، التي تزعم مشاهدة سفن روسية في منطقة حادث "التيار الشمالي"، بأنها غبية ومتحيزة.

وقال بهذا الشأن: "إن هذه المنطقة هي بحر البلطيق، وشوهدت هناك طائرات وسفن كثيرة تعود إلى دول حلف شمال الأطلنطي /الناتو/" .