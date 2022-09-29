الأرصاد تحذر: استمرار الأجواء شديدة الحرارة حتى نهاية الأسبوع المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار أجواء شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء، حيث من المتوقع أن تسجل القاهرة 36 درجة والسواحل الشماليه 34 درجة وجنوب البلاد 42 درجة نهارا معتدل رطب ليلا.

وتابعت هيئة الأرصاد : وتستمر هذه الأجواء لنهاية الأسبوع المقبل، مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة يصل الي درجتين.

وقالت: عادة ما يعتبر بداية فصل الخريف امتدادا لفصل الصيف مناخيا، حيث تستمر الكتل الهوائية بالتأثير في هذه الفترة، وحتي الآن لم يرحل منخفض الهند الموسمي تماما عن البلاد، لذلك تبقي الأجواء صيفية في هذه الفترة.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع أخر فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوسائل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد ، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس : القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 35 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة.