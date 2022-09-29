افتتاح الملتقى التوظيفى "اشتغل فنى" لتوفير 3500 فرصة عمل بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

افتتحت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، الملتقى التوظيفى "اشتغل فني" والمقام بنادي ألعاب دمنهور، والذى تنظمه المحافظة بالتنسيق مع برنامج دعم وتطوير التعليم الفني والمهني "TVET EGYPT" والاتحاد الأوروبي في مصر.

ويشارك فى الملتقى أكثر من 30 شركة من كبرى شركات القطاع الخاص في مصر، وذلك لتوفير فرص عمل لخريجي التعليم الفني والتدريب المهني للعمل بشركات القطاع الخاص.

من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن تنفيذ مثل هذه الملتقيات يأتي فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتوسع فى إتاحة فرص العمل للشباب وللخريجين من الجنسين، وكذا استراتيجية الدولة لدعم سوق العمل من خلال إمداده بالعناصر الفنية، ومن خريجي التعليم الفني.

كما أشادت بعدد الشركات المشاركة في الملتقى وتنوع فرص العمل المتاحة وكذلك الإقبال المتزايد من الشباب، مؤكدة أهمية وضرورة العمل كمنهج مستدام لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة التزام الشركات الاستثمارية المشاركة في ملتقى التوظيف بدورها المجتمعي والمصداقية وجدية الطرح وتنفيذ العقود والوقوف على احتياجاتها من العمالة مع الالتزم بنسبة 5٪ لذوى الاحتياجات الخاصة.

فيما أكد سيد نصار مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبحيرة أن الملتقى التوظيفى يستهدف توفير أكثر من 3500 فرصة عمل حقيقية بمختلف المجالات لأبناء المحافظة من الجنسين، من سن 18 إلى 40 سنة بخبرة أو بدون خبرة ولجميع المؤهلات الدراسية.

وأكد وائل درباله مدير الائتمان بجهاز تنمية المشروعات، تقديم الدعم المالى من قروض ميسرة للغاية لإقامة مشروعات صناعية وتجارية للشباب مع وجود فرص تدريبية لدراسات الجدوى وكيفية إقامة المشروعات وتنميتها.

حضر افتتاح الملتقي يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور ماجد بركات المدير التنفيذي لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني TVET EGYPT وإبراهيم خضر وكيل وزارة الشباب والرياضة ووليد بديوي رئيس مجلس إدارة نادي ألعاب دمنهو وعدد كبير من شباب المحافظة من الجنسين.



نائب محافظ البحيرة تفتتح الملتقى



الملتقى التوظيفى اشتغل فني لتوفير 3500 فرصة عمل بالبحيرة



الملتقى التوظيفى لتوفير 3500 فرصة عمل بالبحيرة