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إقبال متوسط فى الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى.. صور

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:55 ص
إقبال متوسط فى الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى.. صور الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى
الكويت يوسف أيوب

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واصل الناخبون الكويتيون الإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الأمة الكويتى، حيث شهدت اللجان إقبالا متوسط فى الساعات الأولى للتصويت، حيث رصد "اليوم السابع" إقبالا من الشباب على احد لجان الدائرة الثانية.
 
وقال المستشار عويض الثويمر، رئيس اللجنة العامة بمدرسة معن بن زائدة، بضاحية عبد الله السالم بالدائرة الثانية، ان الساعات الثلاث الاولى شهدت تصويت 130 ناخبا من اصل 795 مقيدين باللجنة، بنسبة حضور تجاوزت 20%، متوقعا ان تصل نسبة الاقبال فى نهاية اليوم الى 75٪؜، لافتا الى ان الاقبال فى هذه الانتخابات مرتفعة مقارنة بالانتخابات السابقة.
 
وأشار الثويمر الى وجود اقبال من الشباب على التصويت فى الانتخابات، فضلا عن كبار السن الحريصين على المشاركة والادلاء باصواتهم. 
 
ووفقا لما رصدته "اليوم السابع" فإن العملية الانتخابية تسير بسلاسة شديدة، حيث تم تجهيز المقار الانتخابية بشكل كامل، كما تقوم القوات الأمنية بتنظيم عملية الدخول الى المقار الانتخابية، فيما تم تجهيز مكان داخل كل لجنة انتخابية للاعلام والبث التليفزيوني المباشر.
 
وداخل كل لجنة فرعية يتواجد مندوبو المرشحين، حيث يقوم القاضى رئيس اللجنة باعلان اسم كل ناخب حضر الى اللجنة للادلاء بصوته، فيما يقوم المندوبين بتسجيل الاسماء لديهم فى كشوف خاصة بهم.
 
وتم منع الدعاية الانتخابية داخل اللجان وخارجها التزاما بالصمت الانتخابى.
 
ويبلغ عدد المرشحين للانتخابات فى الدوائر الخمس  313 مرشحا بينهم 291 مرشحا و22 مرشحة، حيث من المقرر اعلان فوز10  مرشحين لكل دائرة ليصل مجموع اعضاء الناجحين 50.
 
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (1)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (1)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (2)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (2)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (3)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (3)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (4)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (4)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (5)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (5)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (6)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (6)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (7)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (7)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (8)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (8)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (9)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (9)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (10)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (10)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (11)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (11)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (12)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (12)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (13)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (13)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (14)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (14)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (15)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (15)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (16)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (16)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (17)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (17)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (18)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (18)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (19)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (19)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (20)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (20)

الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (21)
الساعات الأولى لانتخابات مجلس الأمة الكويتى (21)
 

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