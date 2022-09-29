إصابة 5 أشخاص بينهم 3 من أسرة واحدة فى حادثى سير بطرق بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب 5 أشخاص في حادثين سير وقعا بطرق بني سويف وجرى نقلهما الى مستشفيي بني سويف التخصصي والواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.



تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق بني سويف الفيوم الجديد أمام قرية البرج التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة، نتج عنه إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة.



واستقبلت طوارئ مستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث وهم؛ فاطمه هاشم حسان 35 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج مع اشتباه خلع بالكتف الأيسر، محمود سليمان عبدالغني 40 سنة، مصابًا بجروح وسحجات بالجسم، ابنهما عمر محمود سليمان 17 سنة، مصابًا بإشتباه ما بعد الارتجاج، يقيمون قرية البرج بمركز ناصر.



وفى الحادث الثاني أصيب اثنين في حادث تصادم دراجة نارية بتوك توك بمدخل قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف وجرى نقلهما الى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية.



واستقبل مستشفى الواسطى المركزى عبد الرحمن صفوت سيد، 19 سنة، يقيم قريه ميدوم، مصاب سحجات وكدمات باليد اليسرى، وعبد الحليم محمد عبد الحليم، 21 سنة، طالب مقيم قرية ميدوم، مصاب اشتباه كسر مضاعف بالساق الأيسر مع سحجات وكدمات مختلفة بالجسم.



