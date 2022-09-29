إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدينة 6 أكتوبر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل بأخري نصف نقل أعلي الطريق الدائري قبل نزلة دريم لاند اتجاه أكتوبر بنطاق مدينة الشيخ زايد.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي الطريق الدائري قبل نزلة دريم لاند اتجاه أكتوبر بنطاق مدينة الشيخ زايد، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل باخري نصف نقل بالطريق المشار إليه ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.