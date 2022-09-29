إصابة شاب ببتر فى القدم اليمنى إثر سقوطه من قطار بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

أصيب شاب بمحافظة الشرقية، ببتر بالقدم اليمنى إثر سقوطه من قطار بنطاق مركز بلبيس، وتم نقله إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.





تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد الجمسي، يفيد بورد إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "وائل ح ف" 45 عاما مقيم قرية سندنهور،دائرة مركز بلبيس، مصابا ببتر بالقدم اليمنى، وتبين من التحريات حدوث إصابته إثر سقوطه من القطار، بطريق "ميت ربيعة - بلبيس" بدائرة مركز بلبيس، وتم تحرير محضر بالواقعة.











