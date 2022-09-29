إحالة شاب للجنايات لاتهامه بتهديد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل بالبحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

أحالت نيابة جنوب دمنهور بالبحيرة ،المتهم " ع.م.ع" الي محكمة جنايات دمنهور ،في اتهامه بتهديد المجني عليها " ن.ع. ال" عبر مواقع التواصل الاجتماعي وافشاء أمور خادشة للحياء والاعتداء علي الحياة الخاصة بها ،وإساءة استعمال أجهزة الاتصالات .



تعود القضية رقم 7385 لسنة 2022 جنايات مركز بدر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطار من مركز شرطة بدر، يفيد ببلاغ من المجني عليها ،بقيام المتهم بتهديدها ونشر صور وفيدوهات خاصة بها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



كشفت التحقيقات ،أنه علي اثر علاقة عاطفية سابقة تربط المتهم " ع.م.ع" ،وبين المجني عليها " ن.ع.ال" وتقدم المتهم سلفا لخطبتها من ذويها فقوبل بالرفض.

كان المتهم قد تحصل من المجني عليها علي صور خاصة بها، واستمر في طلب صور أخري لها عارية، فرفضت حتي فوجئت بقيام المتهم بنشر مقطع فيديو وصور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، واستمر المتهم في تهديها، فقامت بتحرير محضر ضد المتهم، وبعرض الواقعة علي النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات دمنهور، لمحاكمته بجلسة الاول من اكتوبر القادم .







