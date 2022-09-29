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أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية يلتقى مجمع كهنة شمال كاليفورنيا وغرب أمريكا

الخميس، 29 سبتمبر 2022 10:58 ص
أسقف عام كنائس المنتزه بالإسكندرية يلتقى مجمع كهنة شمال كاليفورنيا وغرب أمريكا مجمع كهنة شمال كاليفورنيا وغرب أمريكا
كتب: محمد الأحمدى

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عقد مجمع كهنة كنائس الأرشيديوسس (شمال كاليفورنيا وغرب الولايات المتحدة الأمريكية) أمس الاجتماع الشهري لهم بالمقر البابوي بحضور الأنبا باڤلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه بالإسكندرية.
 
وتناول الأنبا بافلى خلال الاجتماع موضوعين، هما "الكاهن ومجد المسيح" ، "كيف يستثمر الكاهن طاقات أولاد الكنيسة منذ الصغر" كما أجاب على الأسئلة الخاصة بالموضوعين.
 
وشارك في اللقاء 14 كاهن من كنائس شمال كاليفورنيا و 12 كاهن من كنائس ولايات واشنطن، أوريجون، نيفادا، يوطا، أيدهو، كولورادو التابعة للمقر البابوي، الذين حرصوا على إرسال تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الصليب المجيد وقرب مرور 10 سنوات على تجليس قداسته.
 
 
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

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