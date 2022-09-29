أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت اليوم الخميس كالتالى:-

‏‎‏‎‏‎‏‎- الطماطم بسعر 6.5 جنيه للكيلو جرام.

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 8 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- البصل الأبيض بـ 8 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- ‏‎البصل الأحمر بـ4.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الكوسة بـ 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 10جنيهات.

‏‎‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.

- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان الأبيض بـ 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الباذنجان العروس 10.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى 8 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- الفلفل الألوان 19.5 جنيه.

‏‎‏‎‏‎- الليمون بـ 11 جنيها .

‏‎- بامية 25‎ جنيها.

- فاصوليا 24 جنيها.

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎

- كمثرى لبنانى 25 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- تفاح أحمر إيطالى 30 جنيها.

‏‎‏- عنب أحمر 12.5 جنيه.

- البامية 25 جنيها.