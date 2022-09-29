أستاذ كبد بطب أسيوط: لدينا عيادة متخصصة لعلاج التهاب القولون التقرحى

كتبت أمل علام

كشف الدكتور زين العابدين أحمد سيد أستاذ الكبد و الجهاز الهضمى بطب أسيوط، خلال مؤتمر صعيد مصر للكبد، المنعقد حاليا بمدينة الغردقة، إنه تم عقد جلسة عن التهاب القولون التقرحي أو المناعي، لأنه أصبح من الأمراض الشائعة التى قد تصيب كل الأعمار من الأطفال من سن 3 و4 و5 سنوات، بعد أن كان من الأمراض النادرة.

وقال، خلال مؤتمر جمعية صعيد مصر للكبد والجهاز الهضمى والمناظير، إن بعض العادات المتعلقة بالأطعمة يمكن أن تساهم فى الإصابة بمرض التهاب القولون التقرحى، موضحا أن تناول الوجبات السريعة والأغذية المحتوية على نسبة عالية من الدهون والزيوت تظهر بصورة كبيرة إذا كان الشخص لديه قابلية وراثية للمرض.

وأشار إلى إنه "لابد من اكتشافه مبكرا لعلاج المريض على أسس سليمة بالمتابعة"، مؤكدا أننا "فى مستشفى الراجحي الجامعى التابعة لجامعة أسيوط خصصنا فريق طبى متكامل من جميع التخصصات لعلاج وصرف الأدوية لمرضى التهاب القولون التقرحى بالمجان"، مشيرا إلى أن الفريق الطبى مكون من جميع التخصصات الطبية نظرا لأن مريض التهاب القولون التقرحى قد تظهر عليه أعراض مشابهة لأمراض أخرى مثل ظهور بقع بالجلد أو حدوث مشاكل بالعين او التهاب المفاصل، وهذا يستدعى وجود مختلف التخصصات للتشخيص الدقيق للحالة.

وتابع: "وفرنا الأدوية التقليدية والأدوية الناعية لجميع المرضى"، موضحا أن بداية المرض تظهر بأعراض تشبه الدوسنتاريا، ويعانى المريض من آلام بالمعدة ويصاحب هذه الأعراض الإسهال وقد يعانى من مشكلة بالعين او التهاب المفاصل أو طفح جلدى لذلك تشخيص وعلاج أمراض القولون التقرحى من خلال فريق طبى متخصص من مختلف التخصصات حتى الطبيب النفسي لأن مريض التهاب القولون التقرحى يعانى من الاكتئاب والقلق، موضحا، أن العيادة مفتوحة يوم الإثنين من كل أسبوع وتستقبل كل المرضى من مختلف صعيد مصر، موضحا، إنه حتى العلاجات البيولوجية تم توفيرها.