أجواء شديدة الحرارة.. اعرف درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل، حيث تشهد البلاد طقسا شديدا الحرارة رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، معتدلا رطبا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة رطبا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وينشر "اليوم السابع" لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الإثنين كما يلى:

- الخميس 29 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38.

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 36.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.

- الجمعة 30 سبتمبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38.

السواحل الشمالية العظمى 34 درجة المحسوسة 36.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 40 درجة المحسوسة 42.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43.

- السبت 1 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38.

السواحل الشمالية العظمى 33 درجة المحسوسة 35.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40.

شمال الصعيد العظمى 39 درجة المحسوسة 41.

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43.

- الأحد 2 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 37.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 32.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.

- الإثنين 3 أكتوبر:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 36 درجة المحسوسة 38.

السواحل الشمالية العظمى 30 درجة المحسوسة 32.

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40.

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 39.

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42.