5 أمراض أعراضها تشبه نزلات البرد.. أبرزها الغدة الدرقية

كتبت فاطمة ياسر

يتعرض بعض الأشخاص للشعور المستمر بالشعور ب البرد وأعراضه المزعجة، وقد يعني الشعور الدائم بهذه الأعراض، أن هذا الشخص يعاني من أمراض معينة، ويوضحها لنا التقرير المنشور عبر موقع : "the sun".

- مرض رينود:

هو حالة شائعة وفي معظم الحالات، لا يسبب مشاكل خطيرة، ويقول المسعفون في هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن المرض يؤثر على الدورة الدموية، مما يعني أن الدم لا يضخ في الجسم بنفس المعدل.

-فرط نشاط الغدة الدرقية:

يشعر المصاب بالبرودة الشديدة في الجسم، وقد يكون هذا علامة على الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية، ويؤثر هذا الخلل على إنتاج الهرمونات التي تساعد في الحفاظ على مستويات الطاقة وكذلك الجلد والوزن ودرجة الحرارة الداخلية للجسم.

- تصلب الشرايين:

قد تتعرض لتضيق الأوعية الدموية ، وقد تكون السبب في أنك تشعر بالبرد دائما، و تصلب الشرايين الذي ينتج عن تراكم الترسبات هو أحد أسباب الشعور بالبرد.

- مرض السكر:

كثرة التبول والعطش الشديد، والإرهاق، والشعور بالبرد ، وقد يكون هذا علامة علي الإصابة بمرض السكر، فعندما تكون مصابا بمرض السكر فهذا يمكن أن يؤثر على كليتيك ونظام الدورة الدموية في الجسم.

- فقر الدم:

يشعر المصاب بفقر الدم ببرودة في أطراف الجسم، وضيق التنفس والإرهاق، فمن المعروف أننا نحصل على الحديد من نظامنا الغذائي، وعند التعرض لنقص نسبته فهذا يعني أن هذا الشخص يعاني من فقر الدم، والحل هو تناول الخضراوات واللحوم، للتخلص من هذا الأمر.