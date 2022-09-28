نقل جثامين طلاب الطب الأربعة المتوفين بحادث انقلاب سيارة بالشرقية إلى مسقط رأسهم

الشرقية - فتحية الديب

نقلت عربات الإسعاف، قبل قليل، جثامين طلاب الطب الأربعة ضحايا حادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلونها فى مياه ترعة بدائرة مركز فاقوس بالشرقية، والذى أودى بحياتهم وتسبب فى إصابة زميل لهم، وذلك من مشرحة مستشفى فاقوس بعد قرار جهات التحقيق بالتصريح بدفن المتوفين الأربعة.

وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس.

وبالانتقال والفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي رقم 7162 (ر ق و) في مياه ترعة بحر أبو الأخضر بدائرة مركز فاقوس، ما أسفر عن مصرع كلًا من: وتوفى كلا من: أحمد أشرف محمد علي شعلان، 20 سنة، وأحمد السيد عزت سلامة النجار، 21 سنة، ومحمود محمود العريان، 20 سنة، ومحمد أيمن أحمد حسن، 20 سنة، فيما أصيب كريم أحمد السيد يوسف، 20 سنة، جميعهم طلبة في كلية الطب، مقيمين في مركز الحسينية، كانوا يستقلون السيارة.

جرى انتشال جثامين الشباب بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى فاقوس المركزى والتحفظ عليها تحت تصرف جهات التحقيق، وتم نقل المصاب إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفين الأربعة.