وقالت هاريس - في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية اليوم -" إن الولايات المتحدة ترفض أية محاولات أحادية الجانب لتغيير الوضع الراهن في تايوان، مؤكدة أن واشنطن ستستمر في تسيير طائراتها وسفنها".

وأضافت" استخدمت الصين زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى تايوان كذريعة لعرض غير مسبوق لقواتها العسكرية ولشن حملة ضد تايوان والقيام بسلسلة من الأنشطة المزعزعة للاستقرار، ونتوقع المزيد من التصرفات العدائية من بكين، في حين تحاول تقويض الوضع الراهن بشكل أحادي الجانب، سنستمر بتحليق طائراتنا وتسيير سفننا والعمل بدون خوف أينما ومتى سمح القانون الدولي لذلك وسنستمر بدعم حق تايوان في الدفاع عن نفسها"، على حد قولها.