وقال جروشكو، في تصريحات للصحفيين، اليوم الأربعاء، "إذا قاموا بتثبيت الأسعار، فذلك سيؤدي إلى مزيد من زعزعة الاستقرار في أسواق الطاقة وارتفاع أسعارها وزيادة التقلبات، وسيؤثر كل هذا على المستهلكين أولاً وقبل كل شيء".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت في 10 سبتمبر الجاري أنها ستفرض عقوبات على الشركات، التي ستشتري النفط الروسي، بسعر أعلى من الحد الأقصى المحدد للنفط الروسي.

يُذكر أن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية في مجموعة السبع أعلنوا مؤخرا عن اتخاذ قرار بالإجماع بشأن وضع حد أقصى لأسعار النفط الروسي.

ومن جانبه، قال الرئيس فلاديمير بوتين في وقت سابق، تعليقا على الحد من أسعار موارد الطاقة الروسية، "إن روسيا لن تقوم بتوريد أي شيء إلى الخارج، إذا كان ذلك يتعارض مع مصالحها الخاصة".