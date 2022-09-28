وقالت مصادر بالقدس إن قوات الاحتلال اقتحمت حي "بطن الهوى" في البلدة، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت، قبل أن تغلق الحي، دون أن يُبلغ عن إصابات.



وفي بلدة "الطور" بالقدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشاب محمد غيث، فيما تم إبعاد شابين مقدسيين عن المسجد الأقصى المبارك بعد التحقيق معهما.