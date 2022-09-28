اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:13 م
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معهد ناصر: صيدليات وحدة الضمور العضلى وفرت العلاج الجينى لـ22 مريضا

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 08:03 م
معهد ناصر: صيدليات وحدة الضمور العضلى وفرت العلاج الجينى لـ22 مريضا معهد ناصر -أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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احتفل اليوم الأربعاء، معهد ناصر بيوم الصيدلى، تقديرا لجهود الصيادلة العاملين في جميع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
 
وأعلن الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون التدريب والبحث العلمي، عن برامج تدريبية تضم أعضاء الفريق الطبي (أطباء -صيادلة -تمريض) لإتاحة الفرص لتبادل الخبرات بين أعضاء الفريق الطبي، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا بالتعليم الطبي والتدريب المستمر لتحسين جودة الخدمة الطبية.
 
ومن جانبها، أضافت الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، أن مستشفى معهد ناصر حققت خلال العام 2021-2022 العديد من الإنجازات في مجال الصيدلة، وتم افتتاح صيدليات وحدة الضمور العضلي حيث تم توفير العلاج الجيني لمرضى الضمور العضلي الشوكي بإجمالي 22 مريضا، كما تم تقديم الخدمات الصيدلية والدوائية لمرضى التصلب المتعدد بإجمالي 500 مريض شهريا بالإضافة لتقديم لقاح فيروس كورونا المستجد لـ 51 ألف مريض.
 
وأضاف الدكتورمحمود سعيد مدير مستشفى معهد ناصر أنه خلال العام السابق تم افتتاح وحدة اقتصاديات الدواء، والتي تم استحداثها لمواكبة التحديات الحالية في توفير الدواء الأفضل من حيث الفاعلية والتكلفة لضمان توفير أفضل خدمة دوائية للمرضى كما تم تفعيل وحدة اليقظة الدوائية لمتابعة تأثير الأدوية ورصد أى آثار عكسية على المرضى والمساعدة في اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها.
 
وجدير بالذكر أن المعهد قد حصل على المركز الرابع في مشروعات حوكمة استخدام المضادات الحيوية وتعتبر هذه هي الاحتفالية الثانية لمعهد ناصر والتي تحمل شعار صيدلة متوحدة في العمل من أجل عالم أكثر صحة.

الصحة

معهد ناصر

المراكز الطبية

بوم الصيدلى



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