اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:28 م
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مصرع طفل نتيجه سقوطه من الطابق الأول بالدقهلية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:18 م
مصرع طفل نتيجه سقوطه من الطابق الأول بالدقهلية جثة - أرشيفية
فريق المحافظات

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لقي طفل مصرعه إثر سقوطه من الطابق الأول بمنزله، بقرية برمبال الجديدة التابعة لمركز منية النصر، بمحافظة الدقهلية، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى.

وتلقي مدير أمن الدقهلية،  إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر، بوصول الطفل عبدالله أحمد  محمد جاد، 6 أعوام، جثة هامدة لمستشفي منية النصر المركزي.

وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ، وبسؤال والدته ولاء م.ع. 35 سنة، ربة منزل، أقرت بأنه أثناء نزول نجلها من على السلم الداخلي للمنزل ما بين الطابق الأرضي والأول علوي، انزلقت قدماه، مما أدى إلى وفاته، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وأيد العم أقوالها.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4745 لسنة 2022، وجار العرض على النيابة العامة.

 


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