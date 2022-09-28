"مرور سوهاج" يعيد سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها من 6 أكتوبر

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط مباحث إدارة المرور بمحافظة سوهاج من ضبط سيارة ملاكى بدون لوحات معدنية متروكه على جانب الطريق بدائرة قسم ثانى سوهاج حيث تبين أنه مبلغ بسرقتها ومحرر عنها محضر سرقة بدائرة قسم أول 6 أكتوبر بالقاهرة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من إدارة مرور سوهاج بالعثور على سيارة متروكة على الطريق بدائرة قس ثان سوهاج وبالكشف عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها من أحد الأشخاص يقيم بالقاهرة الكبرى ومحرر عنها حضر سرقة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمود طه رئيس مباحث المديرية وضباط مباحث مرور سوهاج أنه أثناء قيام ضباط وحدة مباحث إدارة مرور سوهاج بحملة مرورية دائرة قسم ثان سوهاج تم العثور سيارة " بدون لوحات معدنية " متروكة علي جانب الطريق.

بعرض السيارة المشار إليها علي اللجنة الفنية بين أنها ماركة هيونداي فضي اللون تحمل شاسيه و موتور مجلخ وبالإستعلام عن طريق جهاز الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقم الشاسيه تبين أن تلك السيارة سبق ترخيصها ملاكي القاهرة ومقيده بأسم عادل ع ا ع المقيم القاهرة ومبلغ بسرقتها في واقعة المحضر قسم أول 6 أكتوبر عن بلاغ مالكها تم تحرير المحضر اللازم وتم إخطار مالك السيارة وجار إنهاء الإجراءات اللازمة لتسليم السيارة لمالكها عقب العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.