مدارس دمياط تستقبل طلابها بالحلوى والبالونات قبل بداية العام الجديد.. صور

استقبلت مدارس إدارة دميــــاط التعليمية طلابها بالصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال بالحلوى والبالونات والشخصيات الكرتونية للتعرف واستكشاف المدرسة فيداطار خطة المدارس لاستقبال الطــــلاب الجــــدد قبل بداية العام الدراسى الجديد وذلك تحت اشراف سمير الجمل القائم بأعمال مدير إدارة دمياط التعليمية وتنفيذا الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم أن تكون المدرسك حاذبة لطلابها.

وكان المهندس على عبد الرؤوف وكيب وزارة التربية والتعليم بدمياط قد تابع جاهزية المدارس من حيث الإهتمام بالنظافة العامة وأفنية المدارس وتجميلها والانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة وتوفير الكتب المدرسية.

وأكد "وكيل الوزارة" على كتابة ووضع العبارتين الآتيتين بمكان ظاهر "قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا" وأيضا عبارة" نحن شركاء فى بناء شخصية أبنائكم من أجل مستقبل مشرق واحترام المعلمين واجب على الجميع"، بالاضافة الى تفعيل لائحة الإنضباط المدرسى ومتابعة التزام المدارس بتنفيذها.