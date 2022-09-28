محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام ويطمئن على سائق مصاب فى حادث.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مستشفى كفر الشيخ، لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى في كافة الأقسام، والعيادات الخارجية، موجها بالاهتمام بنظافة المستشفى وحسن استقبال المرضى، متفقداً الأعمال الانشائية في مبنى الدرجة الجديد، جاء ذلك بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير المستشفى العام.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على سائق نائب رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ لشئون القرى "علي الزعيم"، لتعرضه لحادث سير أثناء عمله، موجها بتقديم كافة الخدمات الطبية له.