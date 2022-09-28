اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:33 م
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محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام ويطمئن على سائق مصاب فى حادث.. صور

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:29 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام ويطمئن على سائق مصاب فى حادث.. صور جانب من الجولة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، مستشفى كفر الشيخ، لمتابعة الخدمات المقدمة للمرضى في كافة الأقسام، والعيادات الخارجية، موجها بالاهتمام بنظافة المستشفى وحسن استقبال المرضى، متفقداً الأعمال الانشائية في مبنى الدرجة الجديد، جاء ذلك بحضور الدكتور وائل أبو المجد، مدير المستشفى العام.

كما اطمأن محافظ كفر الشيخ على سائق نائب رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ لشئون القرى "علي الزعيم"، لتعرضه لحادث سير أثناء عمله، موجها بتقديم كافة الخدمات الطبية له.

الاطمئنان على سائق نائب القرى
الاطمئنان على سائق نائب القرى

جانب من جولة محافظ كفر الشيخ
جانب من جولة محافظ كفر الشيخ

جانب من زيارة المحافظ للمستشفى العام
جانب من زيارة المحافظ للمستشفى العام

محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام
محافظ كفر الشيخ يتفقد المستشفى العام

 
 


 

 


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