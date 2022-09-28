محافظ كفر الشيخ: توفير 50 سيارة نقل جماعى ونهدف لخلق كوادر بشرية

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يشيد بـالاستعدادات المكثفة من قبل كليات جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرزاق دسوقي، رئيس الجامعة، للعام الدراسي الجديد، والبرامج الموضوعة لاستقبال الطلاب الجدد، متمنيا عاما موفقا للجامعة والطلاب وهيئة التدريس.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تعمل جاهدة على توفير الخدمات لطلاب الجامعة، فتم توفير سيارات النقل الجماعي بين المدن ومحافظة كفر الشيخ، للعمل على توفير وسيلة مواصلات متميزة ومكيفة وبها خدمة الواي فاي، لتوصيل الطلاب من كافة المدن للجامعة، وتعمل ابتداء من الساعة السادسة صباحا حتى الساعة الـ12 مساءا لخدمة أهالي المحافظة، إضافة توفير نقل جماعي لربط شرق العاصمة بغربها، وبدأنا بتوفير 6 سيارات ميني باص كمرحلة أول وستصل عددها 50 مينى باص.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والمستشار عبدالله غلاب المستشار القانوني للجامعة وأمين عام الجامعة الدكتور على صبرى.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما تم توفير منافذ للشباب وعربات للطعام والشراب بالحديقة المركزية، ومسار العائلة المقدسة للاهتمام بالمظهر الحضاري بالمحافظة، ومنع الأكشاك بمدخل المحافظة، إضافة لتطوير 5 ميادين بالمحافظة، لإعادة الوجه الحضاري بالمدينة، مؤكداً أن المحافظة لديها مركز استدامة لخلق كوادر بشرية قادرة على العمل وتطوير المنظومة الحكومية.

وأكد محافظ كفر الشيخ، تشرفت المحافظة بزيارة الفريق محمد حجازي، مستشار رئيس الجمهورية لحياة كريمة، لمتابعة ما تم من مشروعات، ومناقشة كافة المشروعات الخدمية في كافة القطاعات ونسب التنفيذ والتي وصلت ل 602 مشروعاً ، ستغير وجه الحياة بمطوبس، فشهدت القرى إقامة العديد من المشروعات سواء مدارس أو مراكز الشباب التي استقبلت الأجهزة الرياضية المتعددة، إضافة إقامة المجمعات الحكومية المتعددة ، والصرف الصحي وتحسين مياه الشرب وغيرهم من المشروعات التي أسعدت أهالي قرى مطوبس.