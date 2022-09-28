محافظ سوهاج ومساعد وزير الصحة يتفقدان أعمال تطوير المستشفى العام

سوهاج عمرو خلف

قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، يرافقه الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، بتفقد الأعمال الجارية في تطوير ورفع كفاءة مستشفى سوهاج العام، والتي تتم بإشراف مباشر من وزارة الصحة، بحضور الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة، والمهندس على عبد الساتر مدير الدعم الفني بوزارة الصحة، والدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية والتي تشمل رفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، والصرف الصحي، وشبكة الغازات، والدفاع المدنى، حيث تم بدء العمل بمبنى " أ " والذى يحتوى على أقسام "الغسيل الكلوي، والحضانات، الإقامات، وعمليات النساء والتوليد " .

ووجه المحافظ مسئولي مديرية الصحة بالتواجد الدائم والمستمر بموقع العمل داخل المستشفى؛ للمتابعة وتذليل أية معوقات، والانتهاء من كافة الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، موجها الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على الاستجابة الفورية والتعاون المثمر؛ لتطوير ورفع كفاءة المستشفى، التي تخدم قطاع عريض من أهالي المحافظة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أنه سيتم إطلاق التيار الكهربائي في مبنى " أ " خلال ساعات، وذلك بعد وصول لوحات الكهرباء الجديدة، مشيرا إلى أن خطة تطوير ورفع كفاءة المستشفى تشمل صيانة أربع مباني أخرى داخل المستشفى، سوف يتم الانتهاء منها في موعد أقصاه شهر، مشيرا إلى أن عملية التطوير التي تشهدها المستشفى تهدف إلى رفع كفاءتها بالكامل، والعمل بأقصى طاقة للمستشفى في جميع الأقسام المختلفة بها، لتقديم خدمة طبية متميزة لأهالي سوهاج.