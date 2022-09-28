محافظ الدقهلية: البناء المخالف والتعديات على أراضى الدولة يمثلان إهدارا للثروة القومية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة، مشيرا إلى أن جهود كافة الأجهزة بالمحافظة مستمرة لوقف هذه المخالفات وتلك التعديات، وذلك حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين من خلال تطبيق القانون بكل الحزم والحسم.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد إطلاعة على تقارير جهود رئاسة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنصورة والسنبلاوين في ازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي علي أراضي الدولة، ففي مركز ومدينة المنصورة، قالت رحاب المزين رئيس مركز ومدينة المنصورة، إنه تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة عدد 8 حالات تعدي على أملاك هندسة رى قبلى المنصوره بقرية برق العز وهي عبارة عن أكشاك ومظلات وقاعدة خرسانية مستغلة في غسيل السيارات وتمت الإزالة علي الفور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك بحضور هندسه رى قبلى المنصوره والوحده المحليه ببرق العز وقوه تامين من مركز شرطه المنصوره.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين قال المحاسب أحمد عبد العظيم رئيس المركز إنه تم متابعة إزاله فوريه في المهد لأحد المواطنين من ناحية عزبة سيد أحمد سليط تبع قرية الرمزية بالوحدة المحلية لقرية المقاطعة والتعدي عباره عن حظيرة مواشى على مساحة 60متر مربع على أرض إصلاح زراعي وتمت الإزالة على نفقة المخالف وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة وذلك بالتنسيق مع جمعية البكاريه للإصلاح الزراعي ونقطة شرطة المقاطعه.

هذا وقد اكد محافظ الدقهلية أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة ،وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.

جاء ذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بملف التعديات على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة انواع المخالفات بالبناء عليها والتصدي بكل حسم لأية محاولات مستجدة للبناء على الاراضى الزراعية والازالة الفورية لكافة اعمال البناء بالمخالفة للقانون بالمحافظات، وتنفيذا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.