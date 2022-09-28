محافظ الجيزة يترأس لجنة اختيار مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

كتبت – مرام محمد

ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال اللجنة التنفيذية لدراسة المشروعات المقدمة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، لمراجعة المشروعات المقدمة لاختيار أفضل 6 مشروعات سيتم تصعيدها إلى اللجنة الوطنية للمبادرة لتمثل محافظة الجيزة.

وأكد المحافظ أن تلك المشروعات ستساهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة، وعلى رأسها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتحول الرقمي، بما يعود بالصالح العام وتحسين حياة المواطنين.

جاء ذلك بحضور هند عبد الحليم نائب المحافظ لشؤون تنمية المجتمع وخدمة البيئة ومنسق المبادرة بالمحافظة وأعضاء اللجنة التنفيذية وممثلي وزارات التخطيط والإتصالات والبيئة والمجلس القومي للمرأة ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي أطلقتها الدولة المصرية تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبإشراف ومتابعة كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التنمية المحلية ، بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ" COP 27" في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف المحافظ أنه تم اختيار أفضل 6 مشروعات سيتم تصعيدها إلى اللجنة الوطنية من إجمالى 168 مشروعا تم التقدم بهم والمشروع السفير الذى سيمثل المحافظة، مشيرا إلى أنه روعى خلال عملية اختيار المشروعات المقدمة بالمبادرة أن تساهم فى خدمة المحافظة ومراعاة الأبعاد البيئية والمناخية والاقتصادية والتأثير بالإيجاب على حياة المواطنيين من خلال معالجة وحل عدد من المشاكل والتحديات.

وكشف المحافظ إلى تنظيم لقاءاً مع أصحاب المشروعات التى وقع الإختيار عليها لتكريمهم وتقديم الدعم اللازم لهم موجها بضرورة استغلال الأفكار المقدمة بالمشروعات المقدمة التى لم يقع عليها الإختيار وتطويرها بما يخدم المجتمع.

وتضم فئات المبادرة الست (المشروعات كبيرة الحجم - المشروعات المتوسطة – المشروعات المحلية الصغيرة "خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة" – المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة – المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح – المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).