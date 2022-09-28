محافظة دمياط توافق على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائى

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2022 / 2023 من مواليد 2 أكتوبر 2016 حتى أول نوفمبر 2016، وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور لالحاق أبنائهم بالتعليم الالزامى ونظراً لوجود عدد من الأماكن الشاغرة ببعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الادارات التعليمية.
وأكد على عبد الرؤوف، مدير مديرية التربية والتعليم، أن الإدارات التعليمية تتلقى الملفات ليتم تنسيقها على المدارس الشاغرة التابعة لها، مشيرًا إلى أنه سيتم الترتيب بشكل تنازلى حسب السن، وذلك تيسيرًا على أولياء الأمور ومراعاة للبُعد الاجتماعى والأسرى.
محافظة دمياط توافق على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائىالأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:22 م
الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على النزول بسن القبول للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى 2022 / 2023 من مواليد 2 أكتوبر 2016 حتى أول نوفمبر 2016، وذلك تلبية لرغبات أولياء الأمور لالحاق أبنائهم بالتعليم الالزامى ونظراً لوجود عدد من الأماكن الشاغرة ببعض مدارس المرحلة الابتدائية بجميع الادارات التعليمية.
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