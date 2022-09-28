متظاهرون يحاولون اجتياز الحواجز الأمنية للوصول إلى المنطقة الخضراء ببغداد

كتب سمير حسنى

حاول متظاهرون عراقيون قبل قليل اجتياز الحواجز الأمنية سعيًا للوصول إلى المنطقة الخضراء في بغداد.

وذكرت وسائل إعلام، أن عراقيون تظاهروا في الشوارع بهدف عرقلة جلسة البرلمان رغم الإجراءات الأمنية المشددة بمحيط المجلس.

وترأس رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمي، أمس، الجلسة الاعتيادية الخامسة والثلاثين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، والتباحث بشأن عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

واستعرض الكاظمي مشاركة العراق في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتعريف بالمنجز الأمني الذي أحرزه العراقيون عبر هزيمة فلول داعش الإرهابية، ومواصلة القوات العراقية جهودها في محاربة الإرهاب بالنيابة عن العالم.