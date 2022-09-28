كلمات نارية وتصفيق حاد ثم طلقات الرصاص.. هنا كانت خطبة عبد الناصر الشهيرة بالإسكندرية

ولكن ظل المنزل سنوات طويلة تحت إشراف وزارة الثقافة ولم يتخذ فيه أى إجراء حتى عام 2016، حيث قامت وزارة الثقافة بتطويره وتحويله الى متحف سمعى بصرى، ومكتبة تحتوى على كتب متنوعه للأطفال والكبار لخدمة أهالى منطقة باكوس.

وفى منطقة المنشية بوسط الإسكندرية تجمع الالاف من اهالى الإسكندرية والتفوا حوله للاستماع اليه وبعد دقائق حاول احد الاشخاص اغتياله ولكنه صعد مرة أخرى ليتحدث لمحبيه بمحافظة الإسكندرية، وظلت كلماته فى أذهان الجميع حتى وفاته عام 1970.







