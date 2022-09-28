كاهن عام بالقاهرة: بزرع بنفسى الأشجار مع الخدام فوق سطح الكنيسة

كتب: محمد الأحمدى

قال الأب دوماديوس الراهب كاهن عام بالقاهرة للأقباط الأرثوذكس أنه يزرع الأشجار فوق سطح الكنيسة مع الخدام، مطالبا بأن يتم تعميم هذه التجربة على جميع أسطح المساجد والكنائس لتكون بداية لتعليم المواطنين كيفية تجميل أسطح منازلهم وحتى يكون هناك إفادة من الزراعة وكذلك توفير ظل جيد من حرارة الشمس.

وأضاف خلال تصريحات خاصة لليوم السابع أنه يطالب بأن تكون المياة المستخدمة من فلتر سبع مراحل، كما ينصح الجميع بضرورة ترشيد الاستهلاك في استخدام، قائلا " مفيش داعى الاستخدام الغزير بدون فائدة".

وكان قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أعلن عن مبادرة زراعة الأشجار بجميع الكنائس والإيبارشيات.

وحول شروط المسابقة أكدت أن اختيار الأشجار المناسبة للبيئة الخاصة بالمكان ويفضل ( الزيتون – الرمان – التوت ) ومراعاة التنسيق في الزراعة والمظهر الجمالى وتتم الزراعة بالكنائس وخارجها والبيئة المحيطة، وكذلك تصوير المكان قبل وبعد زراعة الأشجار وتاريخ الزراعة، وزراعة ما لا يقل عن 1000 شجرة في المطرانية الواحدة، ويجب أن تحتوى التقارير على توقيع الأب الأسقف وكاهن الكنيسة، وتسلم الصور الخاصة بكل كنيسة للمطرانية التابعة لها، وتقدم المطرانية التقارير بحد أقصى نهاية أكتوبر 2022 بالمقر البابوى - الأنبا رويس - العباسية – القاهرة.