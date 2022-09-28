اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:57 م
أكرم القصاص
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عودة مرور سيارات الأجرة بشارع بورسعيد فى رأس البر اعتباراً من أول أكتوبر

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:01 م
عودة مرور سيارات الأجرة بشارع بورسعيد فى رأس البر اعتباراً من أول أكتوبر الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلنت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر، عن عودة مرور سيارات الأجرة والأتوبيسات الخاصة بالمدارس بشارع بورسعيد، وصولاً إلى مسجد الرحمة، وذلك اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

يأتى ذلك تزامناً مع انتهاء موسم الصيف وبداية العام الدراسى الجديد، وتسهيلاً لحركة وتنقل المواطنين والطلاب والتيسير عليهم خاصة خلال أوقات الذروة.

هذا ويشار إلى أنه تم حظر مرور سيارات الأجرة والنقل الجماعى بشارع بورسعيد، ووضع خط سير لها يمر بشكل موازى للشارع خلال أشهر الصيف لخدمة الكتل السكنية الممتدة بالمدينة، واستبدالها بطفاطف تمر من شارع بورسعيد لتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالشكل الحضارى العام لهذا الممشى السياحى الهام.




 


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