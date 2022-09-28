ضبط 140 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك ومختومة بأختام مزورة بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

شنت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطرى بسوهاج، برئاسة الدكتور أحمد حمدى، وبرفته الدكتور ريمون فايز والدكتور حسام أمين بالاشتراك مع إدارة حماية المستهلك بمديرية تموين سوهاج، حملة على محلات الجزارة، وتمكنت من ضبط 90 كيلو لحوم جملى مختومة بأختام مزورة و50 كيلو لحوم بقرة مصابة بالصفرا قبل طرحها للبيع فى السوق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم أن حملات التفتيش ستستمر بشكل دورى حفاظا على صحة المواطن السوهاجى، وذلك بناء على تعليمات اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج والدكتور عصام عرفة مدير عام الطب البيطرى.