اليوم السابع
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الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:55 ص
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ضبط سائق تعدى على سيدة بالطريق العام فى الجيزة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:27 ص
ضبط سائق تعدى على سيدة بالطريق العام فى الجيزة رجال الشرطة - أرشيفية
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله  بشأن تعدى سائق على إحدى السيدات بالطريق العام بالجيزة، وضبط مرتكب الواقعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم نشره على أحد المواقع الإخبارية بشأن تعدى سائق على إحدى السيدات بالطريق العام.
 
بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول: (إحدى السيدات) ، طرف ثان: (سائق "له معلومات جنائية") مقيمان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، وذلك لخلافهما على أولوية المرور تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الأخير بالضرب على الأولى محدثاً إصابتها عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط المتهم المذكور، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

امن الجيزة

وزارة الداخلية

مرور الجيزة



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