صحة الدقهلية تبحث تطورات العمل بـ"التشخيص عن بعد" في حضور مساعد وزير الصحة

فريق المحافظات

عقدت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، اجتماعاً وورشة عمل لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية، "التشخيص عن بعد" تحت إشراف الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة لشئون التعليم الطبى، وبحضور الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة والدكتورة هبة الشريف مدير عام الطب العلاجى والدكتور السيد فارق مدير إدارة المستشفيات والدكتورة نهى أحمد عباس منسق المشروع بالمديرية، فضلاً عن مديرى المستشفيات المشتركة بالمبادرة، ومنسقى المشروع بها.

عقدت ورشة العمل بقاعة مستشفى المنصورة الدولى، وتم عرض للحالات الطبية فى تخصص الباطنة والجهاز الهضمى التى تم مناظرتها عبر وحدات التشخيص عن بعد " Telemedicine"، وذلك بحضور الدكتور محمد العجيزى استشارى أمراض الكبد والجهاز الهضمى، والمناظير بمستشفى المنصورة الجامع، و مدرس أمراض الكبد والجهاز الهضمى والمناظير بكلية الطب

وبحث الإجتماع ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ سير العمل بالمبادرة ومراجعة تنفيذ توصيات الإجتماع السابق فضلا عن الوقوف على التحديات التي تواجه منظومة العمل، وتقييم أداء منظومة التشخيص عن بعد " Telemedicine" والتى تستهدف جميع التخصصات، عدا الحالات الطارئة و تراعى ضمن أولويتها الوصول إلى المناطق النائية وقليلة الحصول على الخدمات الطبية

وقال الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة، أن الإجراءات تنفيذاً لتكليفات السيد رئيس الجمهورية، بخصوص إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق بين وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما ساهمت فى تشخيص عدد كبير من الحالات المرضية منذ إطلاقها.

من جانبها أكدت الدكتورة هبة الشريف مدير الطب العلاجى أن المبادرة الرئاسية "التشخيص عن بعد"، من أبرز المبادرات التي تستهدف توفير الإستشارات الصحية من خلال تطبيقات التشخيص الطبى لافتاً إلى أنها تستهدف فى المرحلة الأولى 7 مستشفيات، هى بلقاس العام , تمى الأمديد المركزى , صدر بهوت, نبروة المركزى , جمصة المركزى , المطرية المركزى و الجمالية المركزى .

ولفت الدكتور السيد فاروق مدير إدارة المستشفيات، أن وحدة التشخيص عن بُعد تحتوي على العديد من الملحقات مثل سونار للموجات فوق الصوتية الرقمية، منظار العين الرقمي، منظار الجلد الرقمي، سماعة الطبيب الرقمية، جهاز تخطيط كهربية القلب الرقمي، منظار الأذن الرقمي، مقياس ضغط الدم الرقمي، ميزان الحرارة الرقمي، طابعة، ماسح ضوئي، كاميرا.

وأوضحت الدكتورة نهى أحمد عباس منسق عام المبادرة، أن الفريق الطبي قام بجهود مكثفة لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتقديم خدمة الاستشارات الطبية عن بُعد لعدد 600 حالة خلال الفترة من 27 أغسطس وحتى 27 سبتمبر الجارى، عن طريق المناظرات الطبية للحالات بتخصصات أمراض الكلى والمناعة والجراحة والصدر والعناية المركزة والاطفال.