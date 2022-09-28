اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بدعوة من ملك البحرين …

شيخ الأزهر يشارك بملتقى البحرين "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى"

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 01:12 م
شيخ الأزهر يشارك بملتقى البحرين "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى" فضيلة الامام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الازهر
كتب لؤى على

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يتوجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إلي مملكة البحرين، في الثالث من نوفمبر المقبل، بدعوة رسمية من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل المملكة البحرينية، في زيارة رسمية للبلاد تستمر عدة أيام.
 
ومن المقرر أن يشارك فضيلته في فعاليات ملتقى البحرين للحوار، والذي ينعقد تحت عنوان "حوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني" برعاية وحضور العاهل البحريني، ومشاركة البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، وعدد من رموز وقادة الأديان، وتعقده مملكة البحرين بالشراكة مع مجلس حكماء المسلمين في الفترة من 3 إلى 4  نوفمبر، بحضور أكثر من 200 شخصية دينية حول العالم يمثلون كافة الأديان والمذاهب.

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