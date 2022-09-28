اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

سكرتير محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين فى جولة ميدانية بأبو النمرس

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 12:15 م
سكرتير محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين فى جولة ميدانية بأبو النمرس سكرتير محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تفقد محمد نور الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظ الجيزة، الوحدة المحلية بمنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس؛ لتفقد أعمال النظافة والخدمات المؤداة وحل شكاوى المواطنين، والتأكد على حسن سير العمل ومدى الالتزام بأداء الأعمال اليومية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن.
 
وتابع السكرتير المساعد تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتفعيل منظومة الجمع السكنى وتشجيع مشاركة المجتمع المدنى مع الحفاظ على نظافة الترع والمصارف، والتواصل الدائم لحل مشاكل المواطنين وإبراز جهود الدولة فى كافة الخدمات، مع استمرار أعمال التطوير والتجميل وتمهيد الطرق الترابية، بحضور اللواء محمد عبدالحميد رئيس المركز والمدينة.
 
وأكد اللواء أحمد راشد، أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافة قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل. 
 
وأوضح محافظ الجيزة، أن منظومة النظافة تشهد متابعة يوميا من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول إلى المستوى المرجو من المواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة جهود رفع المخلفات أولا بأول وتحسين البيئة وعدم السماح بتراكم المخلفات ومتابعة منظومة شركات الجمع السكني للتأكد من تأدية المهام على أكمل وجه.
سكرتير محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين
سكرتير محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين
 
أعمال النظافة بأبو النمرس
أعمال النظافة بأبو النمرس
 
سكرتير محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين بأبو النمرس
سكرتير محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين بأبو النمرس

تطوير الطرق

حملة نظافة

الوحدات المحلية

اعمال النظافة

ابو النمرس

الجيزة



الموضوعات المتعلقة

محافظ الجيزة يوجه بإزالة مخالفات التعدى على الجراجات ومنع تحويلها لأنشطة تجارية

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:29 ص

جهاز تنمية المشروعات يساهم فى تطوير 4 مناطق عشوائية بالقاهرة والجيزة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 11:23 ص

مياه الشرب بالجيزة: استطلاعات لرأى المواطنين بمراكز خدمة العملاء

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 10:06 ص

حملات مكثفة لرصد مخالفات السيارات بمحاور القاهرة والجيزة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:52 ص

مدير تعليم الجيزة: التعليم الفنى من أولويات الجمهورية الجديدة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:38 ص

لتحقيق متعة التعلم.. مدارس الجيزة تستعد للعام الدراسى بـ6 مبادرات

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2022 11:07 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة