سكرتير محافظ الجيزة يتابع شكاوى المواطنين فى جولة ميدانية بأبو النمرس

تفقد محمد نور الدين، السكرتير العام المساعد لمحافظ الجيزة ، الوحدة المحلية بمنيل شيحة بمركز ومدينة أبو النمرس؛ لتفقد أعمال النظافة والخدمات المؤداة وحل شكاوى المواطنين، والتأكد على حسن سير العمل ومدى الالتزام بأداء الأعمال اليومية، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمتابعة المستمرة لأعمال الوحدات المحلية القروية بالمراكز والمدن.

وتابع السكرتير المساعد تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتفعيل منظومة الجمع السكنى وتشجيع مشاركة المجتمع المدنى مع الحفاظ على نظافة الترع والمصارف، والتواصل الدائم لحل مشاكل المواطنين وإبراز جهود الدولة فى كافة الخدمات، مع استمرار أعمال التطوير والتجميل وتمهيد الطرق الترابية، بحضور اللواء محمد عبدالحميد رئيس المركز والمدينة.

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه يتم متابعة حالة النظافة بالشوارع بكافة قطاعات المحافظة بشكل يومي وأداء رؤساء الوحدات المحلية وإجراء تقييم دوري لهم لضمان تأدية المهام وتحقيق تحسن في منظومة العمل.

وأوضح محافظ الجيزة، أن منظومة النظافة تشهد متابعة يوميا من القيادات التنفيذية بالمحافظة للوصول إلى المستوى المرجو من المواطنين، مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة متابعة جهود رفع المخلفات أولا بأول وتحسين البيئة وعدم السماح بتراكم المخلفات ومتابعة منظومة شركات الجمع السكني للتأكد من تأدية المهام على أكمل وجه.