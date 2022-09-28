رائف صلاح.. من عامل تشوينات إلى دكتور بكلية التربية جامعة الإسكندرية

كتب سمير حسنى

روى الدكتور رائف صلاح رحلة كفاحه منذ أن كان طالبا فى المدرسة وحتى وصوله إلى درجة الدكتوراة بكلية التربية جامعة الإسكندرية.

قال خلال برنامج "8 الصبح" على dmc: "أنا من أسرة بسيطة ووالدين منفصلين منذ زمن بعيد، أخذت على عاتقى بالاشتراك مع أخى الإنفاق على الأسرة، كنت متوفقا فى دراستى منذ الصغر، وكنت الأول على مدرستى.، معلقا: "كنت أصطحب أمى إلى المدرسة لتشاهد لحظات تفوقى كنوع من رد الجميل".

تابع: "اشتغلت شغلانات كتير..عامل فى كافتيريات ومحل أحذية فى إسكندرية، كاشفا عن أن الظروف المادية الصعبة حالت دون استمراره فى كلية الفنون الجميلة، قائلا: "كان حلمى أطلع مهندس ديكور، لكن الظروف المادية حالت دون استمرارى فى الكلية فاضطررت للتحويل إلى كلية التربية".

أشار إلى أنه واصل التفوق فى الكلية وحصل على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف، متابعا: "أثناء دراستى بالكلية اشتغلت عامل "تشوينات" ورية مسائية لاستطيع استكمال دراستى بالنهار وكانت اليومية "20 جنيها"، ثم انتقلت للعمل فى التشوينات بالقرية الذكية فور انتهاء دراستى، حتى أبلغتنى الكلية بتعيينى معيدا"، وحصلت على الدكتوراة وسنى 28 عاما، فأصبحت أصغر دكتور فى جامعة الإسكندرية".