رئيس جامعة الأقصر يتفقد الكشف على الطلاب المتخلفين عن المواعيد المقررة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أجرى الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد المتخلفين عن مواعيد الكشف المقررة بالإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، واطمأن رئيس الجامعة، خلال الجولة، على سير إجراءات الكشف الطبي، وتوافر الاستعدادات والتجهيزات التي تيسير الإجراءات على الطلاب، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتباعد الاجتماعي الذى يضمن سلامة الجميع.



وأوضح رئيس جامعة الأقصر، خلال الجولة على أن إجراءات الكشف الطبي بجامعة الأقصر، انطلقت في الفترة من يوم 18 حتى 27 سبتمبر، ومستمرة اليوم وغدا للطلاب المتخلفين عن مواعيد الكشف الطبي المقررة، حيث سارت أعمال توقيع الكشف الطبى على الطلاب الجدد المرشحين للقبول بكليات الجامعة خلال العام الجامعى الجديد 2022/2023، بانتظام داخل الجامعة منذ انطلاقها يوم 18 من سبتمبر الجارى، وجاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة إجراء الكشف الطبى للطلاب الجدد لكلية الآثار بمقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات، والذى رافقه خلال الجولة السادة وكلاء كليتى الآثار والحاسبات والمعلومات، واطمأن الدكتور حمدي محمد حسين رئيس الجامعة، على حسن سير إجراءات توقيع الكشف وتوافر كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيدًا بالتزام الطلاب بالتعليمات والإرشادات خلال فترة إجراء الكشف الطبى.



وفى نفس السياق أكد الدكتور حمدي محمد حسين رئيس جامعة الأقصر، على انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة بجميع الكليات، لاستقبال العام الدراسي الجديد 2022-2023، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس شئون التعليم والطلاب بالجامعة برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، وبحضور الوكلاء وممثلي الإدارة المركزية لشئون التعليم والطلاب بالجامعة لمناقشة مجموعة من الإجراءات الهامة إستعدادًا لبدء الدراسة.



واستهل الدكتور حمدي محمد حسين، الجلسة بتقديم التهنئة لوكلاء الكليات بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، موجهاً بسرعة الانتهاء من الكتاب الجامعي لتسليمه للطلاب، والإعلان عن الجداول الدراسية خلال الأسبوع الأول للدراسة، حيث وافق المجلس على نظام التحويل من وإلى كليات مناظرة وغير المناظرة بجامعات أخرى، وذلك حسب القواعد والنسب المقررة من المجلس الأعلى للجامعات.







أعمال الكشف الطبي للطلاب المتخلفين عن المواعيد المقررة



الكشف الطبي للطلاب المتخلفين عن المواعيد المقررة بجامعة الأقصر